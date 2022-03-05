新加坡制裁俄羅斯 台商會：衝擊半導體金融服務業

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新加坡5日宣布制裁俄羅斯具體措施，新加坡台北工商協會會長楊正祺受訪表示，對當地台商來說，直接受衝擊的產業包括半導體及金融服務業。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月5日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）新加坡今天宣布制裁俄羅斯具體措施。新加坡台商會長楊正祺表示，對當地台商來說，直接受衝擊的產業包括半導體及金融服務業；另外，星俄之前有滿多貿易往來，制裁肯定會影響企業。

俄羅斯上週對烏克蘭發動攻擊，歐美各國紛紛對俄國祭出制裁。新加坡外交部今天也宣布制裁俄羅斯的具體措施，包括禁止在新加坡的金融機構與4家俄羅斯銀行有任何交易或建立商業關係，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

對此，新加坡台北工商協會會長楊正祺今天在協會舉辦的一場研討會場邊接受中央社記者採訪時表示，新加坡推出制裁俄羅斯的措施「是可以預見的」。

他指出，對於在新加坡的台商來說，直接受影響的就是半導體、金融相關服務產業。以全球化角度來看，任何一個地方出狀況，都會直接或間接影響企業經營。

楊正祺表示，新加坡本身之前跟俄羅斯有滿多貿易往來，如今對俄祭出制裁，肯定會對企業運作產生滿多影響。

此外，新加坡台北工商協會成立於1991年，今年邁入第31個年頭，向來致力提倡、發展台星雙邊投資商機。協會今天下午在新達城以「迎向未來、永續發展—台星企業雙向商機」為主題舉辦研討會，作為30週年系列活動之一。

楊正祺表示，過去2年受疫情影響，協會無法舉辦實體會議活動，很難得這次能夠舉辦實體會議，共有台、星企業界近200人出席；另有來自亞洲各國人士透過線上直播參與。

他致詞時指出，台星在全球貿易及供應鏈都扮演重要角色。今年由新加坡擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，呼籲星國商界支持台灣加入CPTPP，貢獻國際社會。

楊正祺也提到，台星往來密切，疫情這2年來，最常被友人問到「什麼時候才能再去台灣經商和旅遊？」為此，他要代表新加坡商界向台灣政府呼籲，開通台星之間的「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），提升赴台經商、旅遊的便利。

駐新加坡代表梁國新受邀致詞時表示，儘管在疫情期間，台星雙邊貿易仍屢創新高，2020年雙邊貿易總額為280.9億美元，較疫情前成長7.6%，2021年雙邊貿易總額增加至377.9億美元，成長率達34.6%。

台灣去年9月正式申請加入CPTPP，梁國新重申，台灣有意願、也有能力達到CPTPP的高標準要求，盼新加坡各界支持台灣加入。

另一方面，研討會也邀請駐新加坡台北代表處經濟組組長吳文忠分享台灣投資商機，以及多位專家針對新加坡經濟發展趨勢、控股公司投資新加坡的優勢、在星設立家族辦公室的優點、淨零碳排等議題進行簡報。（編輯：黃自強）1110305

新加坡台北工商協會5日以「迎向未來、永續發展—台星企業雙向商機」為主題舉辦實體研討會，邀請專家針對新加坡經濟發展趨勢、淨零碳排等議題進行簡報。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月5日