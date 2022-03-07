各國民眾志願助烏抗俄 烏克蘭外長：人數約兩萬

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）烏克蘭外長今天表示，全球約有2萬人已抵達該國，他們自願與入侵烏國的俄軍對抗。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「目前的人數大約是2萬，他們大多來自歐洲國家。」

他說：「世界上有許多人恨透了俄羅斯及其近年的所作所為，但沒有人敢公然與他們作對。」

「因此當人們看到烏克蘭正在奮戰、見到烏國人民沒有放棄，這讓許多人有了參與戰鬥的動機，並要讓俄羅斯為其入侵付出代價。」

烏克蘭外長表示，他瞭解外國人想在戰場上貢獻一己之力，但對該國來說，最重要的還是獲得世界各國「在政治、經濟、軍事上的源源不絕支持」。

庫列巴說：「在這場戰役中，我們需要美國的領導，特別是在空防上。」

上個月底，當俄羅斯的侵略剛展開之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）就曾公開邀請外國人士前往烏國組成「國際軍團」，與烏國人並肩作戰，一起對抗俄國。

丹麥已對該國民眾到烏克蘭拿起武器參戰開了綠燈。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也給了英國人民類似的許可，但該國武裝部隊總司令拉達金上將（Tony Radakin）今天反駁了特拉斯的說法。拉達金稱，英國民眾到烏克蘭幫忙對抗俄羅斯是「於法無據且毫無幫助」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110307