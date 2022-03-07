美國務卿會烏外長 商討孤立俄國和力挺烏克蘭

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（中央社波蘭與烏克蘭邊界5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭進入第10天，美國國務卿布林肯與烏克蘭外長庫列巴今天在波蘭與烏克蘭邊界會談，商討西方國家如何在目前戰爭中支援烏克蘭及孤立俄羅斯。

路透社報導，在嚴密安全戒護下，布林肯（Antony Blinken）與庫列巴（Dmytro Kuleba）在波烏邊境上一處帳篷中見面。大多是老弱婦孺的烏克蘭難民，拖著行李、背著背包越過邊境來到此處。

兩國外長在一道界線的兩邊走著，這條線看來是波蘭領土的界線。

布林肯說：「整個世界都站在烏克蘭這一邊，我與我的朋友、我的同事都站在烏克蘭這裡。」

庫列巴補充說：「我希望所有烏克蘭人民都能看見這清楚的景況，我們有朋友，真正地和我們站在一起。」

庫列巴說，他們討論到將武器輸送到烏克蘭的條款、在國際上孤立俄羅斯的行動，以及如何以制裁來挫損俄國的經濟。

他說，烏克蘭特別需要噴射戰機及防空系統；又說，西方國家提供的刺針防空飛彈（Stinger）相當有幫助，烏克蘭軍隊今天擊落3架俄羅斯飛機。

庫列巴表示：「如果他們繼續提供我們所需的武器，代價會低一些，這會拯救很多人命。」

庫列巴說，在白俄羅斯與烏國交界處和俄國舉行的停火會談未見進展，但「我們必須繼續談下去」。俄烏表定的第3輪會談訂在7日舉行。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110307