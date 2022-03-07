王毅談俄烏戰事：中國願展開必要斡旋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海7日電）針對俄烏戰事，中國國務委員兼外交部長王毅今天說，願意在需要的時候和國際社會一道開展必要的斡旋。他並表示，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

13屆全國人大5次會議下午3時舉行記者會，王毅就「中國的外交政策和對外關係」回答中外記者提問，烏克蘭問題是會中焦點。

路透社記者提問，俄烏戰事導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？中方為何尚未將此描述為「入侵」？是否擔心中方因拒絕譴責俄羅斯會損害自身的國際地位？以及是否願意利用和俄羅斯的夥伴關係協助解決衝突等。

王毅回應，針對烏克蘭局勢，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。第一是要勸和促談。二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善安置。

他說，在勸和促談方面，中方在這方面已做了一些工作，一直和各方保持密切溝通。衝突發生第二天，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話的時候，就提出中方願意看到俄烏雙方盡早和談，「普京（蒲亭）總統也作出了積極回應」。俄烏雙方已經談了兩輪，中方希望即將開啓的第三輪談判能取得新的進展。

王毅說，中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意「在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋」。

在防止出現大規模人道主義危機方面，王毅提出6點倡議，並表示中方願意為克服人道主義危機繼續作出努力。他宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

王毅說，「冰凍三尺非一日之寒」，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他重申，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅並未說明為何中國不願意稱俄羅斯的軍事行動為「入侵」，回答問題時也多描述為「烏克蘭問題」而未稱俄烏戰事。（編輯：周慧盈）1110307