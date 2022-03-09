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波蘭提供美米格-29助烏抗俄 美國防部：恐行不通
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惠譽再砍俄國信評B降至C 債務違約近在眼前

2022/3/9 10:44（3/9 11:03 更新）
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惠譽國際信用評等公司8日調降俄羅斯主權債信評級，由B降至C。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
惠譽國際信用評等公司8日調降俄羅斯主權債信評級，由B降至C。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）今天再度出手調降俄羅斯主權債信評級，由B降至C；惠譽表示，這反映俄國債務違約「近在眼前」。

與其他大型信評機構一樣，惠譽本月稍早把俄羅斯債信評級降至垃圾等級，意味莫斯科恐有無法償付債務的風險。

惠譽今天發出的聲明說：「C評級反映惠譽認為主權債信違約近在眼前。」惠譽還說，再度降級是因為最新發展「更進一步削弱了俄國償付政府債務的意願」。

惠譽表示，「更進一步加強制裁以及可能限制能源貿易的提議，都提高了俄國政策回應的可能性，包括至少選擇性地不支付其主權債務義務。」

美國和英國今天雙雙宣布將禁止俄羅斯能源進口，美國禁令立即生效，倫敦則說會在年底前逐步停止進口。

在惠譽的評級中，C代表距離倒債只有一步之遙。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110309

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