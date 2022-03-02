制裁衝擊經濟 俄羅斯將祭資本管制試阻外資出逃

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為阻止因西方癱瘓性制裁而撤離的外資，俄國總理米舒斯京1日宣布，將對尋求出脫俄國資產的外國人祭出暫時性限制措施。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）西方國家以入侵烏克蘭為由對俄羅斯祭出制裁，為阻止因西方癱瘓性制裁而撤離的外資，俄國總理米舒斯京今天宣布，將對尋求出脫俄國資產的外國人祭出暫時性限制措施。

米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示，俄羅斯將暫時不讓外國投資人出售俄國資產，以確保他們做出深思熟慮的決定，但他未說明細節。

莫斯科祭出資本控制，代表外資在俄國持有的價值數以十億計美元證券有被套牢之虞。

俄國資產今天在倫敦證券交易所崩跌，iShares安碩MSCI俄羅斯ETF（ERUS）暴跌33%創下新低，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）則從俄國入侵前的略低於9美元跌到21美分。

全球主要資產管理公司，包括避險基金英仕曼集團（Man Group）以及英國的abrdn都不斷減碼俄國部位，即便是盧布匯率跌至新低，債券交易也遭到停止。

全球資產管理公司貝萊德（BlackRock）發言人今天表示，將和主管機關、指數提供者（index provider）等市場參與者洽談，以助確保客戶在允許情形下，退出俄羅斯證券市場。

倫敦藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）資深投資組合經理亨瑟（Kaspar Hense）表示：「資產管理人和效標提供者顯然有意願出脫他們投資組合和指數在俄羅斯的曝險部位。」

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）發言人透過電子郵件表示，惠譽已暫停11檔與俄國相關的基金，至1月底，管理總金額約在44億歐元之譜。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已簽署一項政令，禁止俄羅斯人攜帶超過1萬美元的外幣離境。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110302