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烏克蘭控俄國種族滅絕案 海牙國際法院7日開庭聽審

2022/3/2 14:01（3/2 14:14 更新）
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國際法院指出，7、8日將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審。（圖取自facebook.com/unitednations）
國際法院指出，7、8日將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審。（圖取自facebook.com/unitednations）
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（中央社海牙1日綜合外電報導）國際法院今天指出，俄羅斯與烏克蘭戰事加劇，7、8日將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審。

根據法新社和路透社綜合報導，烏克蘭向國際法院（International Court of Justice, ICJ）投訴要令俄羅斯停止入侵後，這個設於荷蘭首都海牙（Hague）的聯合國最高法院將公開舉行聽審。

烏克蘭2月27日向國際法院提告，指控俄羅斯稱入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕是錯誤的。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）27日表示，他已對莫斯科的種族滅絕指控向國際法院提告。

國際法院聲明指出：「這項聽審將專門審理烏克蘭提出採取臨時措施指示的要求。」

聯合國難民署指出，已有66萬多人逃離海外，估計有百萬烏克蘭人流離失所。烏克蘭人口約4400萬人。

聯合國預估，未來數月可能有高達400萬難民需要協助，烏克蘭境內另將有1200萬人待援。

國際法院無權對推動入侵的個別俄羅斯領導人提起刑事指控，但這個世界最高法院有權處理據稱違反國際法的國與國間控訴。

國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官卡林汗（Karim Khan）此前宣布，將針對俄羅斯入侵後的「烏克蘭局勢」展開調查。

俄羅斯蔑視國際禁令、杯葛和制裁，加緊推動它所稱目的在捍衛烏克蘭講俄語的人民，並推翻領導階層的攻擊行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，華府希望國際法院在聽審中，「對烏克蘭提出的臨時措要求緊急採取行動」。

他說：「俄羅斯一天不放鬆侵略，烏克蘭一天就會有更多暴力、苦痛、死亡和破壞。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110302

聯合國難民署1日表示，烏克蘭境內估計有100萬人因俄羅斯入侵而流離失所。圖為烏克蘭難民抵達波蘭車站。（安納杜魯新聞社）
聯合國難民署1日表示，烏克蘭境內估計有100萬人因俄羅斯入侵而流離失所。圖為烏克蘭難民抵達波蘭車站。（安納杜魯新聞社）
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