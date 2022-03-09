俄烏戰火持續 日本進口小麥漲價近2成創歷史次高

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府農林水產省今天表示，2022年4月到9月進口小麥平均售價將調漲為每噸7萬2530日圓（約新台幣1萬7785元），較前半年（2021年10月到2022年3月）上漲17.3%，創歷史次高。

日本每日新聞報導，進口小麥價格如果轉嫁到小麥粉售價時，可能進一步帶動日本境內麵包及麵食等食品漲價。

日本境內所消費小麥約9成仰賴進口，為確保穩定供應及減少價格波動，都是由日本政府統一採購，再出售給製粉公司等民間業者。

日本政府每年會針對出售價格進行兩次調整，以最近6個月採購價格為基準，由農林水產省估價。

這次漲價將從4月上路。日本至今已連續3次調漲進口小麥售價，主因是北美地區因高溫乾燥造成小麥欠收，讓國際價格持續維持高檔水準，但這次也部分反映出烏克蘭情勢所導致的價格飆漲。

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，市場憂慮兩國所生產的小麥將減少供給，造成小麥國際價格飆漲；而這種情況預計將正式反應在下次、也就是2022年10月到2023年3月的出售價格上。

如果情勢持續發展，跟讓運費等成本增加的原油價格高漲相互作用，進口小麥價格進一步上漲的機率很高。

另外，日本放送協會（NHK）報導，日本境內普通汽油（Regular，類似台灣九五無鉛汽油）平均零售價來到每公升174.6日圓（約新台幣42.8元），較上週上漲1.8日圓，已連續9週調漲油價，來到約13年高價。

調漲主因跟俄羅斯對烏克蘭軍事入侵、造成市場對原油供應不足的疑慮升高有關。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110309