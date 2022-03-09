法菲將領會面 討論專屬經濟海域聯合巡邏可能性

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）法國武裝部隊亞太地區聯合指揮官雷伊近日訪菲，拜會軍方和國防官員。法菲兩國決定擴大人道援助和災害應變雙邊合作，並討論在兩國專屬經濟海域聯合巡邏的可能性。

菲律賓的專屬經濟海域（EEZ）位於中國大陸、菲律賓、台灣、越南等國存在主權爭議的南海海域。

法國駐菲大使館今天發布新聞稿表示，雷伊（Jean-Mathieu Rey）7日、8日訪問馬尼拉，與菲律賓海軍司令鮑爾達多（Adeluis Bordado）、海巡署長阿布（Artemio Abu）、武裝部隊副參謀長葛洛瑞亞（Erickson Gloria）、艦隊司令德里茲（Nichols Driz）等人會面。

這是雷伊首度訪問馬尼拉。與菲國將領會面時，雙方討論到在兩國專屬經濟海域聯合巡邏的可能性。

雷伊說：「我們與菲律賓在人道援助等領域有著共同利益。第2個領域是保護我們的專屬經濟海域。我們都必須保護我們在專屬經濟海域的資源，對抗非法捕魚等威脅。」

雷伊還在菲律賓國防學院發表演說，強調法國的印太戰略和與法國的區域夥伴強化合作的重要性，以維護基於規則的地區秩序。

新聞稿指出，法國亞太地區武裝部隊（ALPACI）由海軍、空軍及海軍陸戰隊各團組成，與區域夥伴共同執行法國的印太戰略，尤其在確保尊重國際法、航行自由、促進多邊主義和打擊核擴散方面。

另外，法國葡月號（Vendémiaire）巡防艦8日自越南抵達馬尼拉，將停靠到11日。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和海軍高級將領在法國駐菲大使博柯茲（Michele Boccoz）和雷伊陪同下，參觀了這艘軍艦。

葡月號去年曾訪問菲律賓。這次停靠期間，葡月號將與菲律賓海軍和海巡隊共同參與人道援助和災害應變演練活動。

新聞稿表示，海外的法國巡防艦旨在執行監測和人道主義任務，包括守護法國海外領土（監看專屬經濟海域、護漁、反走私）、海域巡邏（防污染、醫療和後勤援助）、促進與區域盟友海上合作及人道主義行動。（編輯：韋樞）1110309

法國葡月號（Vendémiaire）巡防艦8日自越南抵達馬尼拉，將停靠到11日。（法國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年3月9日

法國武裝部隊亞太地區聯合指揮官雷伊（左）7、8日訪問馬尼拉，並與菲律賓海軍司令鮑爾達多（右）會面。（法國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年3月9日