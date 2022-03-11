巴西原住民：禱告堂被焚 要求政府一視同仁

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西原住民代表今天在聯合國控訴巴西政府，面對宗教不容忍與焚燒原住民禱告堂等暴力行為增加的情況下，要求總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府對所有宗教一視同仁。

巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade）發布文章表示，來自巴西瓜拉尼卡尤瓦族（Guarani Kaiowá）的原住民代表桑契士（Tatiane Sanches）今天在聯合國人權理事會（UNHRC）演說中批評「宗教基本教義派人士」，要求聯合國報告員向巴西政府要求保護原住民。

查德說，宗教議題是巴西家庭、女性、人權部之下的重要人權議程之一，但對於原住民而言，波索納洛政府並沒有對所有宗教採取一視同仁的保護態度。

桑契士說，她以瓜拉尼卡尤瓦族人的身分來到人權理事會，譴責針對原住民千年信仰的暴力行為系統性增加的情況。她說：「我們的家人和宗教領袖正受到五旬節派基本教義派人士的迫害，他們侵犯我們的權利、身體、思想和聖堂。」

桑契士控訴：「每天，福音派教會基本教義派人士入侵我們的土地，留下文化滅絕的痕跡，燒毀禱告堂代表一種深刻衝擊我們的身體、思想和靈魂的暴力。」

桑契士在演說中呼籲聯合國特別報告員質詢巴西政府為保護瓜拉尼卡尤瓦族禱告堂而採取的行動，以及質詢巴西政府在嚴厲譴責基本教義派人士迫害傳統原住民信仰上的措施。

巴西原住民傳教士委員會（CIMI）聲明表示，近3年來，對原住民信仰的攻擊愈演愈烈，2021年南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）至少有7座瓜拉尼卡尤瓦族的禱告堂發生縱火犯罪。

桑契士說，2019年波索納洛政府的第一年，瓜拉尼卡尤瓦族最大的禱告堂就被政府支持者燒毀；同年7月，南馬托格羅索州多拉多斯（Dourados）原民保護區賈瓜皮魯村（Jaguapiru）的禱告堂也發生縱火犯罪。

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桑契士是南馬托格羅索州塔克魯市（Tacuru）特可哈賈瓜皮雷村（Tekoha Jaguapiré）精神領袖希梅內斯（Roberta Ximenes）的外孫女。2020年3月，她的禱告堂因宗教不容忍遭到祝融之災，堂內200多年的原住民歷史聖物都被燒毀。同年，還有另外2間禱告堂被燒毀；2021年又有8座禱告堂被毀。

根據原住民傳教士委員會，焚燒原住民的聖物除了象徵宗教不容忍外，火也被用來恫嚇原住民社區。（編輯：郭中翰）1110311