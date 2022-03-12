提高疫苗覆蓋率 巴西專家：可降病毒變異風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）世衛組織宣告COVID-19為全球大流行病滿2週年，這段期間病例和死亡曲線的上升和下降主要是因為病毒變異和疫苗。巴西專家認為，提高疫苗接種覆蓋率可降低病毒變異風險。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）COVID-19觀測站成員季馬瑞斯（Raphael Guimarães）指出，任何病毒都可以通過繁殖進化成更有效的版本，更容易感染宿主。當突變賦予病毒比先前版本更大的傳染力時，就會產生令人擔憂的變種。

馬瑞斯說，大流行就是一場人類和病毒同時努力生存的戰爭：每當人類讓病毒有機會更自由地傳播並試圖適應更惡劣的環境時，病毒就會試圖改變結構以求生存。

巴西傳染病學會（SBI）主席契巴波（Alberto Chebabo）表示，阻止病毒在複製時發生變異是不可能的，因為這就是微生物的本質；但可以使這個過程變困難，減少病毒流行，這就是疫苗發揮重要作用的地方。

契巴波指出，人類可以通過提高全球疫苗接種覆蓋率來降低感染病毒風險，變異株Omicron之所以出現在非洲，很可能是因為那裡的疫苗接種覆蓋率低。如果可以設法使不同國家和地區的疫苗接種覆蓋率均等化，相信病毒出現變異的風險會大幅降低。

季馬瑞斯和契巴波一致認為，如果感染潮與病毒變種進化有關，那麼控制病例和死亡曲線就取決於疫苗。

巴西免疫學會（SBIm）主任布拉佛（Flávia Bravo）表示，疫苗在這2年中降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率的作用不可否認，從較年長者開始，然後按年齡層和感染風險往下降，疫苗對死亡人數的影響很明顯，死亡人數下降與疫苗接種覆蓋率增加相吻合。

世界衛生組織（WHO）首度將COVID-19宣布為全球大流行病滿兩周年，官員說，世衛2020年1月30日就發出警報，但少有人注意，直到3月11日宣告為大流行病，大家才意識到危險。

巴西的COVID-19大流行始於原始病毒株，然後變異株Gamma開始占主導地位，之後被Delta取代，去年底出現Omicron，巴西的病例和死亡曲線恰好遵循這些在全球傳播的變種的演變。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布拉佛認為，初期疫苗的供應問題和變種不受控制的傳播，導致巴西成為受COVID-19大流行影響最嚴重的國家之一，超過2900萬人染疫，逾65萬人死亡。

布拉佛表示，如果更早開始疫苗接種，且從一開始就提供更多劑量，巴西經歷的情況肯定大不相同。儘管如此，巴西的疫苗接種覆蓋率仍然比許多國家高，78.57%的5歲以上人口完成2劑COVID-19疫苗接種，42.24%的18歲以上人口已接種追加劑。（編輯：馮昭）1110312