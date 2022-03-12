日本疫情趨緩 境內防疫21日有機會大致解封

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日本整體疫情持續趨緩，愈來愈多看法認為，目前仍在18個都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，有機會如期在21日大致解封。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本整體疫情持續呈現趨緩傾向，如果能繼續保持下去，愈來愈多看法認為，目前仍在18個都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，有機會如期在21日大致解封。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、每日新聞報導，防疫強度較「緊急事態宣言」稍弱的「防止蔓延等重點措施」，目前正在東京都、大阪府等18個都道府縣實施，雖然這18個地方的疫情都有趨緩，但仍有包括大阪府及神奈川縣等少數地方，病床使用率仍維持高檔水準。

日本政府已把如期在21日全面解除「防止蔓延等重點措施」納入考量並進行協調，將在確認各地方政府意願及聽取專家意見後，最快16日定案。

日本政府11日在專家組成的防疫對策分科委員會上，表達放寬解除「防止蔓延等重點措施」標準的看法，將現行的「新增病例有減少趨勢且專用病床與重症病床使用率大致低於50%」的解封條件，改為「即使兩種病床使用率高於50%，如果新增病例有減少傾向且預期醫療負擔將降低」。

以上述標準來看，這18個都道府縣在10日都已達到解封標準，但由於東京都政府內部仍有專家對解封持慎重看法，擔心疫情「一解封就會再爆發」，因此，中央政府將在尊重地方政府意願的情況下做出判斷。

東京都今天新增9164例確診病例，較上週六減少1600多例，連續9天低於上週同日；截至今天的7天平均單日新增8874.1例，是前一週的79.6%，已連續29天低於前一週。

東京都重症患者較11日增加4人，總數62人。東京都今天另新增14例死亡病例。

大阪府今天新增5579例確診病例及13例死亡病例，至今累計病例數72萬4813例，包括4284例死亡病例。大阪府重症患者較11日減少5人，總數175人。

茨城縣今天新增1748例確診病例，創當地單日歷史新高紀錄，至今累計病例數9萬164例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110312