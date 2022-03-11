日本全境疫情稍緩 專家籲留意人潮移動恐復燃

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本境內COVID-19疫情雖然稍微趨緩，但單日新增確診病例仍維持5萬多例高檔水準。專家認為，3月底正值日本年度變換時期，大量人潮移動恐讓疫情復燃，必須多加留意防疫對策。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8464例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週五減少2000多例，也是連續8天低於上週同日。東京都今天另新增26例死亡病例。

大阪府今天新增4959例確診病例及35例死亡病例，至今累計病例數71萬9240例，包括4271例死亡病例。

包括東京都及大阪府在內，日本過去一週不少地方疫情都有趨緩跡象，但也有部分地方呈現略為增加的趨勢。

以全日本平均來看，到2月10日止的一週染疫患者數，是前一週的1.11倍，但到2月17日時開始減少為前一週的0.88倍，到3月10日時是前一週的0.86倍，已連續4週較前一週趨緩。

不過，雖然疫情看似趨緩，但全境單日新增病例依然維持約5萬6700例的高檔水準。

跟全國傾向一致的地方包括東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、京都府、兵庫縣等地。

至於青森縣、茨城縣、熊本縣、福井縣、愛媛縣、福島縣、山口縣等地，則是呈現略增傾向。

熟悉傳染病的東京醫科大學特任教授濱田篤郎說，雖說感染高峰確實已過，但新增病例減少的速度相當緩慢，可能跟第3劑疫苗接種作業遲緩、季節寒冷，及疫情在孩童及高齡者間擴散有關。

濱田說，一旦部分地區正實施中的「防止蔓延等重點措施」如期在3月21日結束，正值人潮大量移動的年度變換時期（日本新年度為每年4月1日），疫情有可能復燃，「要做出解除重點措施判斷必須非常注意」。

他說，年度變換時期也正好碰到賞櫻季及出遊季，希望大家都要特別留意強化防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110311