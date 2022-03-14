傳俄要北京軍援 蘇利文：別助他們規避制裁

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭掀起軒然大波，局勢進展舉世關注。美國資深官員今天表示，俄羅斯已要求中國提供無人機等軍事援助，白宮國安顧問蘇利文則警告，別協助俄國躲避國際制裁。

美國有線電視新聞網（CNN）聯繫俄羅斯和中國駐美國大使館尋求置評，但未立即獲得回應。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴CNN記者，中國提供俄羅斯支持確實讓人「關切」。

蘇利文說：「我們也在密切關注，看中國對俄羅斯實際提供任何一種援助的程度，物質援助也好，經濟援助也好。這是我們關切的問題，我們已與北京溝通過，說我們不會袖手旁觀，不會允許任何國家幫忙填補俄羅斯因經濟制裁遭受的損失。」

蘇利文說，美國已向北京當局明確表示，如果中方協助莫斯科大規模避開制裁行動，「絕對會」面臨相關後果。

他說：「我們不允許這種情況繼續發展，也不會允許俄羅斯在經濟制裁下從任何國家手中抓住一線生機。」

蘇利文預計明天在羅馬會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

白宮上週表示，中國正在「遵守已經到位的制裁要求」。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）9日在記者會上說：「我們目前的評估是，（中國正在）遵守已經到位的（制裁）要求，但我們會繼續鼓勵所有國家，多加思考自己想在歷史上扮演什麼樣的角色。」

「金融時報」和「華盛頓郵報」引述美國官員的話報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直向北京請求提供軍事裝備。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇今天表示，「從未聽說俄國提出這類要求」。

劉鵬宇透過電子郵件告訴路透社，烏克蘭當前局勢令人不安，而中國目前的首要之務是防止緊張局勢升級、甚至失控。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110314