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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏俄進行第4輪談判 烏克蘭代表稱雙方溝通困難

2022/3/14 18:49（3/14 19:24 更新）
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烏克蘭總統府顧問暨協商人員波多利雅科14日表示，烏方與俄羅斯已開始就莫斯科入侵烏克蘭的衝突舉行會談。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）
烏克蘭總統府顧問暨協商人員波多利雅科14日表示，烏方與俄羅斯已開始就莫斯科入侵烏克蘭的衝突舉行會談。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）
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（中央社烏克蘭利維夫14日綜合外電報導）烏克蘭總統府顧問暨協商人員波多利雅科今天在推特（Twitter）表示，烏方與俄羅斯已開始就莫斯科入侵烏克蘭的衝突舉行會談。他說雙方溝通困難，但仍持續談判。

波多利雅科（Mykhailo Podolyak）附上一張這次視訊談判的照片，並表示：「雙方積極表達彼此的明確立場。溝通正在進行但很困難。爭執的理由是政治體制差異太大。」

波多利雅科稍早表示，今天的第4輪談判將聚焦在達成停火、俄國撤軍，以及對烏克蘭的安全保證；他還說，烏克蘭的立場並未改變，仍堅持先行停火，才能開始討論未來的關係。

俄國否認鎖定平民攻擊，克里姆林宮宣稱俄方行動是為了讓烏克蘭去軍事化和「去納粹化」的「特別行動」。烏克蘭與西方盟邦指俄方說法毫無根據，只是為了開戰的藉口。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110314

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