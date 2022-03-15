美中會晤談俄烏戰事 北京強調堅決反對被抹黑

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（中央社台北15日電）美中兩國高層昨天在羅馬會晤，對於進行中的俄烏戰火，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪指中方致力於勸和促談，並強調堅決反對任何散布不實消息、歪曲抹黑中方立場的言行。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）當地時間14日在羅馬與楊潔篪會晤。在俄烏戰事升高、北京對俄羅斯入侵烏克蘭一事持續保持曖昧態度之際，外界揣測俄烏情勢應是此次會談主軸。

官媒新華社今天報導，楊潔篪當天針對烏克蘭局勢闡明中方立場時指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。

他表示，中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談儘快取得實質性成果，推動局勢儘快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。

楊潔篪進一步指出，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。著眼長遠，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓勵相關各方展開平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

他並強調，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。

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英國「金融時報」（Financial Times）和美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）日前引述美國官員報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直向北京請求提供軍事裝備。

對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇昨天表示，「從未聽說俄國提出這類要求」；中國外交部發言人趙立堅同日在例行記者會回應時則指責「美方在烏克蘭問題上接二連三地散布針對中國的虛假信息，用心險惡」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110315