土庫曼總統大選結果揭曉 強人總統將傳位於子

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（中央社土庫曼首都阿什加巴特15日綜合外電報導）中亞國家土庫曼當局今天宣布，強人總統別爾德穆哈梅多夫之子在提前舉行的總統大選中贏得壓倒性勝利，讓該國成為中亞前蘇聯加盟共和國中首個總統世襲的國家。

綜合路透社與法新社報導，64歲的別爾德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）上月宣布提前卸任，讓「年輕領導人」來治理國家。他現年40歲的兒子塞達爾（Serdar Berdymukhamedov）隨即迅速升任至政府位階第2高的副總理職位，因此外界認為他就是指定繼任人選。

據土庫曼中央選舉委員會網站，塞達爾在本次大選中獲得73%選票支持，即將展開為期7年的總統任期。事實上，這個擁有600萬人口、富含天然氣的沙漠國家，國內的反對派勢力根本不成氣候。

本次大選中，除塞達爾之外，還有8名候選人參選，不過他們大都是知名度不高的基層公務員，「陪榜」意味濃厚。

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相較之下，塞達爾雖較其他候選人年輕，但他的政壇資歷相對豐富，曾擔任省長、外交部副部長、工業與建設部長等職位，去年更是連升3級，先後出任內閣副主席、審計長和安全理事會成員。

據土庫曼當地媒體，塞達爾通常被稱為「國家之子」；而他的父親則自詡為國家的「保護者」（Arkadag）。別爾德穆哈梅多夫上月宣布，他打算在卸任國家元首後，繼續擔任上議院議長。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110315