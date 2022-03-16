越南重迎國際旅客 隔離與否疫苗接種皆未見要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

越南宣布自15日起重新迎接國際旅客，越南衛生部15日晚間發布的公文並未提到入境旅客須隔離或完整接種疫苗。圖為抵達河內內排國際機場的入境旅客。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內16日專電）越南重新迎接國際旅客，越南衛生部發布公文表示，入境旅客須持有COVID-19陰性篩檢證明。值得注意的是，公文中並未提到旅客須完整接種疫苗以及入境後須隔離的規定。

不過，中央社在台北時間下午2時許致電駐台北越南經濟文化辦事處洽詢，越南已開放所有國家與地區的旅客前往越南觀光，但目前駐台北越南經濟文化辦事處尚未開始受理旅遊簽證，須等越南外交部下發具體通知才能開始收件。

越南多次喊出要在3月15日完全恢復國際旅遊，但入境檢疫相關辦法遲至當晚才簽發，且各部會所下發的公文並未橫向整合，令不少國際旅客感到困惑。

但若僅根據越南衛生部15日晚間簽發的公文來看，越南迎接國際旅客的政策非常開放，空路旅客僅須取得陰性篩檢證明，若是PCR篩檢須在離境前72小時內所作，若是抗原快篩則須在離境前的24小時內進行。

越南衛生部前述公文並無旅客入境越南後須再次篩檢的規定，也沒有相關隔離規定，甚至沒有提到入境越南的旅客必須完整接種疫苗或持有6個月內自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復的證明等。

根據公文，以陸路、水路、鐵路等其他途徑入境越南的旅客也必須與空路入境旅客一樣進行檢測，但若無法取得陰性篩檢證明，必須在入境後的24小時內進行PCR篩檢或抗原快篩。

2歲以下兒童無論透過何種方式入境越南都不須篩檢，未接種COVID-19疫苗或未曾確診的2歲以下兒童都可以入境，並與父母、親戚一起參加在居留處外面的活動。

旅客入境前須進行健康申報並使用健康申報應用程式PC-Covid，在越南期間遵守相關防疫規定。旅客在入境10日內自我監測健康，經常佩戴口罩，限制與他人密切接觸等。

越南有約9800萬人口，截至目前有超過655萬人確診、逾4萬人染疫病亡。過去2個多星期以來，不包括校正回歸病例在內，每天都新增10多萬人確診。（編輯：黃自強）1110316