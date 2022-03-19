烏控俄戰車含德製零件 博世停止對俄出貨

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（中央社法蘭克福18日綜合外電報導）全球最大的汽車零件供應商博世集團（Bosch）今天表示，烏克蘭聲稱在俄羅斯軍用車輛中發現博世產品，公司已停止向俄羅斯顧客交付卡車零件。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）日前報導，德國有關當局正在調查博世可能違反出口規定，因為歐盟（EU）的企業已被禁止向俄羅斯供應「軍民兩用」商品。

這項出口限制與西方應對俄羅斯2014年兼併克里米亞而祭出的制裁有關。

博世發聲明說：「由於有跡象顯示博世產品可能被用在非民用領域，違反本地合約協議，我們已停止運送卡車零件到俄羅斯與俄羅斯客戶手中。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）13日在德國第一電視台（ARD）的談話節目上說，烏克蘭軍人最近擄獲俄羅斯的步兵戰車，裡面有博世製造的零件。

博世說，公司對庫列巴的指控嚴肅看待，已展開「全面性審查」；然而總部設於斯圖加特的博世強調，未直接供應任何零件給俄羅斯軍用車輛製造商。

根據明鏡周刊，德國經濟部已要求當地檢方調查相關說法。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110319