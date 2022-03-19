蒲亭讚俄軍英勇演說轉播突中斷改播愛國歌 克宮：技術故障

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在莫斯科一座體育館發表紀念實質控制克里米亞（Crimea）8週年的演說，但轉播一度中斷，改播愛國歌曲。克里姆林宮聲稱是技術故障所致。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）肯定俄羅斯在烏克蘭境內發起「特殊軍事行動」、宣揚俄軍英勇時，俄羅斯國營電視台突然中斷轉播，改為播出活動現場的愛國歌曲，但隨後播放完整演說內容。

蒲亭走下講台時，這座可容納8萬人的魯茲尼基（Luzhniki）體育館內，有數以千計觀眾揮舞著俄羅斯國旗。

俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）所言報導，演說轉播中斷是伺服器故障造成。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭在講台上說，俄羅斯「絕對會（在烏克蘭）實現我們所有計畫」；他身後的標語寫著「為了一個沒有納粹主義的世界」。

他說：「為了讓人們免於苦難、免於這場種族滅絕，這是我們在（烏東）頓巴斯（Donbas）地區和烏克蘭發動這場軍事行動的主要原因、動機和目的。」

雖然許多人逃離俄國，或在街頭抗議戰爭，且俄國日益被各國孤立，蒲亭仍堅稱，現在是長期以來全國最為團結的時刻。

蒲亭對群眾說：「最好的證明，就是本國男孩們在這場行動中奮戰的方式：在戰場上肩並肩、相互扶持，若有必要，會像兄弟一樣保護彼此，用自己的身體當彼此的擋箭牌。我們很久沒有這麼團結了。」

俄羅斯正處於緊張時刻，俄軍久攻不下烏克蘭首都基輔等主要城市，西方官員估計俄軍已折損數千人。

北大西洋公約組織（NATO）一名高層官員16日表示，美國和西方情報官員也觀察到俄國在替換部隊上出現困難，嚴重打擊士氣。

但在蒲亭的演說中看不到這樣的悲觀情緒。他向群眾表示：「這場行動的首日，碰巧也是我們一位傑出軍事領袖和聖徒鄂夏柯夫（Fyodor Ushakov）的冥誕，他在整個輝煌的軍事生涯裡沒有吞過一場敗仗。」

「他曾說，這些狂風暴雨將歸於俄羅斯的榮耀。當時如此，今日亦然，直到永遠！」

鄂夏柯夫生於1745年2月24日，曾任海軍指揮官及海軍上將，以戰無不勝為人所知，於2001年由俄羅斯正教會封聖。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110319