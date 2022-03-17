更多編輯台推薦新聞：
中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國送烏克蘭彈簧刀無人機 「會飛的散彈槍」能俯衝轟炸目標
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

不滿祖國侵烏克蘭 俄首席芭蕾女伶跳槽荷蘭舞團

2022/3/17 09:29（3/17 10:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
芭蕾舞者斯米爾諾娃因反對戰爭退出莫斯科大劇院芭蕾舞團。（圖取自斯米爾諾娃臉書facebook.com）
芭蕾舞者斯米爾諾娃因反對戰爭退出莫斯科大劇院芭蕾舞團。（圖取自斯米爾諾娃臉書facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹16日綜合外電報導）荷蘭國家芭蕾舞團今天表示，批評俄羅斯入侵烏克蘭的莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）已經退出，轉而加入荷蘭舞團。

荷蘭國家芭蕾舞團（Dutch National Ballet）團長布蘭森（Ted Brandsen）透過聲明表示：「很榮幸能擁有她與我們在荷蘭共舞，雖然促成這個舉動的情況令人悲傷不已。」

路透社報導，30歲的斯米爾諾娃3月間離開俄羅斯。她近日在通訊軟體Telegram寫道：「我不得不說，我的每一根神經都在反對這場戰爭。」

斯米爾諾娃寫道：「一直以來，我都為俄羅斯人才、文化和體育成就自豪，我從沒想過，我會為俄羅斯感到羞恥。但現在我覺得已經劃清界線。」

舞團發言人證實，斯米爾諾娃目前人在荷蘭。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，斯米爾諾娃在荷蘭國家芭蕾舞團的第一個角色是經典芭蕾舞劇雷蒙達（Raymonda），將於4月3日在阿姆斯特丹首演。

在烏克蘭長大、53歲的編舞家和前芭蕾舞者拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）隨後也貼文表示：「蒲亭（Vladimir Putin）必須立刻停止這場戰爭。」

拉特曼斯基在莫斯科大劇院芭蕾舞團擔任藝術總監4年，直到2008年為止；俄國上個月入侵烏克蘭時，他也取消了在莫斯科大劇院的一場首演。

拉特曼斯基也一直在張貼其他芭蕾舞者的反戰訊息，包括馬林斯基劇院芭蕾舞團（Mariinsky Ballet）37歲首席舞者席克拉洛夫（Vladimir Shklyarov），以及皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）一名客座首席舞者。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110317

延伸閱讀
國際法院裁定停止入侵烏克蘭 俄中法官唯二反對拜登宣布新一波對烏克蘭軍援 未回應禁航訴求[影]天主教及東正教兩大領袖通話 呼籲俄烏雙方和談
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀