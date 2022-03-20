歐洲復興開發銀行：烏克蘭戰爭造成世界經濟大亂

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）根據歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development），烏克蘭戰爭對能源、食物、通貨膨脹和貧窮帶來重大的經濟影響。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）對法新社談及俄羅斯入侵烏克蘭的影響。至今已有超過300萬名難民逃離烏克蘭。

全球性放款機關正提供烏克蘭數以十億計美元，其中總部設在英國倫敦的歐洲復興開發銀行提供了20億歐元的「振興方案」；但目前為止，這場戰事尚無結束跡象。

這場危機已讓商品價格因供應緊縮疑慮而飆漲，已達數十年新高的通膨更是雪上加霜。

●重建烏克蘭的成本？

被問到重建烏克蘭要花費多少成本時，賈沃西克回答：「這場戰爭要花多少成本，取決於仗還會打多久。這個國家大部分仍在運作，基礎建設還在、銀行體系在運作、公司行號在營運，但這非常難量化。」

她說，烏克蘭政府估計（重建）經費為1000億美元，那是已遭摧毀的基礎建設與建築物成本。那個數字相當於國內生產毛額（GDP）約2/3。

根據烏克蘭政府，烏國公司有一半倒閉，其他公司則在減少產能的狀況下營運，可看出經濟成本將會非常可觀。

●難民危機怎麼發展？

賈沃西克表示，這麼多人的生活和生計被迫連根拔起，他們被逼得遷往他處躲避戰火，但歷史經驗告訴我們，這些難民部分會留在接待國扮演橋梁的角色，他們會創立與祖國的商業連結，藉此促進投資與貿易交流。

她說，歷史經驗也告訴我們，如果戰事繼續，難民數可能來到600萬人，那將是前所未見。

●商品市場？

賈沃西克說，就算戰爭在今天停止，其影響也會在好幾個月後才會感受到，透過商品價格讓人有所感覺。

她說，由於能源以及食物漲價，貧窮人口受創會更深。

●制裁俄羅斯的影響？

賈沃西克表示，國際貿易消失且信心低落，會在短期間造成經濟上的代價。就算戰事結束，若俄羅斯被認為是有風險的目的地，或是有些收歸國有的情況發生，那將有害俄羅斯的名聲。

持續制裁高科技產品出口，就會失去取得資本財知識的管道，接著也可能失去科學家與學生雙向流動。

●世界經濟會受衝擊嗎？

賈沃西克表示，這場戰事發生在全球經濟已見趨緩之際，因此能源漲價會讓成長更趨減緩，通膨更高則會逼得各國中央銀行以升息因應，同樣不利於成長。

她說，所以毋庸置疑，這場戰爭會對全球經濟帶來負面影響。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110320