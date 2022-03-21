中國二度向烏克蘭提供人道主義物資援助

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（中央社台北21日電）俄羅斯入侵烏克蘭將近一個月後，中國外交部發言人汪文斌今天宣布，中國政府再向烏克蘭提供一些價值1000萬元人民幣（約4478萬新台幣）的人道主義物資援助。

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會。有記者提問，中國紅十字會先前宣布向烏克蘭提供價值500萬元人民幣的人道主義物資援助，中國有沒有計劃提供更多援助？

汪文斌回答，先前中方已向烏克蘭提供了一批人道主義援助，中國政府決定，再向烏克蘭提供一些價值1000萬元人民幣的人道主義物資援助，這是中方根據形勢發展和需要，新增對烏克蘭的人道主義援助。

他又指，中國將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機作出自己的努力。

這次是烏克蘭遭俄羅斯入侵後，中國第2度向烏克蘭提供人道主義物資援助。

中國國務委員兼外長王毅7日首度表示，中方將援助烏克蘭。外交部發言人趙立堅9日表示，應烏克蘭方面請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值500萬元人民幣。

趙立堅18日表示，烏克蘭衝突發生以來，「中方一直以實際行動致力於勸和促談」，並說「中方向烏克蘭方面提供的，是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器」。

趙立堅此番言論引起烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）不滿。她表示，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。

中國向烏克蘭提供人道主義物資援助，被解讀為是否在俄烏戰爭中立場有所轉向。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110321