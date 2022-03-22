面對俄羅斯威脅 芬蘭是否加入北約成難題

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩22日專電）芬蘭在俄羅斯入侵烏克蘭後，國內支持加入北大西洋公約組織的呼聲大增，區域之間的防禦合作也持續升溫，然而芬蘭目前還沒有加入北約的確切計劃。

烏俄戰事爆發後，緊鄰俄羅斯的芬蘭開始感受到，面對俄羅斯現今的威脅，也許不能夠繼續再維持長年來的軍事不結盟、中立地位路線。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）3月14日所做的民意調查，芬蘭民眾在俄羅斯入侵烏克蘭之後，支持申請加入北大西洋公約組織（NATO）的比例目前達到6成2。

除了國內的民意支持以外，北約以及北約盟國也對芬蘭申請加入北約表達全力支持。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）多次表示，芬蘭和瑞典國內的政治條件以及軍事條件都符合北約會員要求，若兩國有意加入北約，審查程序將會十分迅速，表達北約對芬蘭與瑞典的強烈支持。

鄰國愛沙尼亞的總理卡拉斯（Kaja Kallas）在芬蘭總理馬林（Sanna Marin）3月7日到訪時也表示，若芬蘭想申請加入北約，身為北約成員國的愛沙尼亞將會快速的批准芬蘭的會員資格，卡拉斯表示，加入北約將不會削弱芬蘭的國防能力，反而會加強芬蘭的防禦。

美國對芬蘭與瑞典這兩個鄰近俄羅斯的非北約國家也展現了支持，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）在3月4日造訪白宮，討論兩國軍事防衛的相關事宜，尼尼斯托是第一位在戰爭爆發後首次跟拜登會面的國家領袖。兩人在會中也一同致電給瑞典總理安德森（Magdalena Andersson），討論三方合作議題。

芬蘭在烏俄戰爭爆發後，就積極地在國際上尋求合作，並且與瑞典之間達成了協議，在北約申請議題上同進退，兩國將會做出相同的決議，若一方決定加入北約，另一方也會提出申請，保障北歐區域安全。

安德森3月10日曾發言表示，瑞典現階段加入北約恐會給歐洲區域安全帶來更多的不穩定，安德森也表示，瑞典國會將不會就此議題進行辯論，表達瑞典當局對於申請加入北約的保留。

馬林今年1月19日接受路透社專訪時曾表示，芬蘭在她任期內不太可能加入北約，根據該篇報導，當時支持加入北約的芬蘭民眾只有28%。

然而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，馬林坦承局勢不同了，她希望能在國會中針對申請加入北約的議題進行討論，馬林表示芬蘭是民主的國家，她希望能聆聽各種意見，也有可能在討論後改變她的想法。

馬林表示，芬蘭將需要更多時間去決定是否申請加入北約，這個決定將不會由民意調查主導，她目前還未明確表示立場。

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芬蘭國會議員也尚未有共識，許多議員還不願明確表態。長期推動加入北約的國家聯合黨（National Coalition Party）更加堅定立場；對加入北約持正面態度的瑞典族人民黨（Swedish People’s Party）則在戰爭爆發後對加入北約持更加保留的態度；強烈反對的左派聯盟黨（Left Alliance）則繼續反對的態度，並且強力推動全民公投，希望可以透過公投決定是否加入北約。

尼尼斯托20日接受金融時報（Financial Times）專訪表示，芬蘭目前有兩個選項，一是加入北約；二是加強與美國、瑞典的夥伴關係。這兩個選項皆有利有弊，加入北約可能會讓衝突升溫，芬蘭必須找出加強國防的最佳選項，無論選擇為何，都表示芬蘭必須改變現狀。（編輯：黃自強）1110322