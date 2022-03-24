更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

雷諾宣布莫斯科廠停工 下修2022年財測

2022/3/24 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國製車商雷諾（Renault）今天宣布，旗下的莫斯科車廠立即暫停營運。烏克蘭先前呼籲全球抵制雷諾，因為雷諾在俄羅斯入侵烏克蘭後拒絕退出俄國市場。

法新社報導，雷諾在聲明中表示，也在為合資的俄國製車商AvtoVAZ考慮「可行選項」，並表示已經下調2022年財測。

雷諾和日產（Nissan）合資收購俄國最大製車商AvtoVAZ經營權，雷諾持有69%股權。

雷諾將2022年集團營業利益率從高於4%下調至約3%，也將現金流展望從先前估計的10億歐元以上，調整至「正向」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲全球抵制雷諾，因為雷諾先前拒絕退出俄國市場。

在雷諾發表聲明前，庫列巴在推特（Twitter）發文表示：「雷諾拒絕退出俄國市場。我呼籲全球顧客和企業抵制雷諾集團。」

雷諾在稍晚發布的聲明中表示，集團「從今天起，暫停在莫斯科製車廠的活動」。

庫列巴也發推文回應，表示樂見雷諾「中止在俄國的工業活動」。他寫道：「在俄國持續對烏克蘭進行野蠻的侵略行為之際，這是負責任的行為。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀