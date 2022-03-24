雷諾宣布莫斯科廠停工 下修2022年財測

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國製車商雷諾（Renault）今天宣布，旗下的莫斯科車廠立即暫停營運。烏克蘭先前呼籲全球抵制雷諾，因為雷諾在俄羅斯入侵烏克蘭後拒絕退出俄國市場。

法新社報導，雷諾在聲明中表示，也在為合資的俄國製車商AvtoVAZ考慮「可行選項」，並表示已經下調2022年財測。

雷諾和日產（Nissan）合資收購俄國最大製車商AvtoVAZ經營權，雷諾持有69%股權。

雷諾將2022年集團營業利益率從高於4%下調至約3%，也將現金流展望從先前估計的10億歐元以上，調整至「正向」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲全球抵制雷諾，因為雷諾先前拒絕退出俄國市場。

在雷諾發表聲明前，庫列巴在推特（Twitter）發文表示：「雷諾拒絕退出俄國市場。我呼籲全球顧客和企業抵制雷諾集團。」

雷諾在稍晚發布的聲明中表示，集團「從今天起，暫停在莫斯科製車廠的活動」。

庫列巴也發推文回應，表示樂見雷諾「中止在俄國的工業活動」。他寫道：「在俄國持續對烏克蘭進行野蠻的侵略行為之際，這是負責任的行為。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110324