美肺癌末期病患接受雙肺移植 重獲新生

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）位於美國芝加哥的西北大學醫學院（Northwestern Medicine）附設醫院今天宣布，已為一名肺癌末期病患施行成功的雙肺移植手術，這項成果為其他癌症晚期患者帶來新的治療希望。

法新社報導，沒有抽菸習慣的54歲病患庫里（Albert Khoury），2021年9月25日在西北大學醫院接受7小時的雙肺移植手術。迄今術後6個月，新肺功能良好，體內也沒有癌細胞跡象。

西北大學醫院胸腔外科主任巴拉特（Ankit Bharat）發表聲明說：「肺癌病患接受肺部移植手術極為罕見，幾乎沒有這樣的案例。」

他說：「對於第4期的癌症病患來說，肺臟移植被認為完全不可行，但由於庫里的癌細胞只限在胸腔，因此我們有信心能在手術過程中清除所有癌細胞，挽救他的性命。」

外科醫師通常不願對癌症病患進行器官移植手術，因為術後即使只有少數癌細胞存留，病患為避免器官排斥而服用免疫抑制藥物，也很有可能使癌細胞復發。

儘管過去的極少數移植案例都不是太成功，但因醫學進步，醫師對於癌細胞擴散已有進一步了解。

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庫里是2020年初診斷出一期肺癌，但是當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，使他未能立即接受治療，到了7月病情惡化到第2期，幾輪化療後仍擋不住癌細胞擴散，最後來到第4期，無異被判了死刑。

但由於癌細胞並未擴散到其他器官，庫里進入排隊等待器官移植的名單，僅兩週他就等到了他的新肺。如今庫里過著正常生活，能夠工作、上健身房，無須仰賴呼吸器。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110325