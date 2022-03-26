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拜登訪波蘭近尾聲 即將會見烏克蘭外長防長

2022/3/26 20:25
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（中央社華沙26日綜合外電報導）根據白宮發布的消息，美國總統拜登今天將在波蘭首都華沙與烏克蘭外交及國防2位部長會面。這將是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國總統首度和烏克蘭高官面對面接觸。

法新社報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）此時難得一見地出國，可能顯示烏克蘭對於反擊俄軍進犯愈來愈有信心。

白宮表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華沙與庫列巴和列茲尼科夫會面時，拜登（Joe Biden）將「順道參與」。

拜登與庫列巴上次見面是2月22日在華府，2天後俄羅斯便開戰。此後，庫列巴僅曾於本月5日，與布林肯在波蘭緊鄰烏克蘭邊界的地點會面。

拜登今天將結束為期2天的波蘭訪問行程，在此之前，他本週稍早出席了比利時布魯塞爾舉行的歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）高峰會議。

拜登昨天前往烏克蘭邊界附近視察駐波蘭美軍，並與協助烏克蘭難民逃避戰禍的救難人員會面。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110326

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