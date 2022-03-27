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3度角逐法總統大位 極右派女將暗示這是最終回

2022/3/27 13:20
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）接受「星期日報」（JDD）專訪時暗示，她這回第3次角逐總統大位，若再鎩羽而歸，應該就不會再有下次。

瑪琳．雷朋曾於2012年、2017年兩度競選總統，2017年進入第二輪投票但敗給現任總統馬克宏。她今天表示，若這回再失利，會尋求一個她最能發揮的角色職位。

她說：「屆時，我不認為還要再選，會繼續做一些多年來從事的工作，即捍衛法國人民。雖然我還不知到時會以何種職位來做這些事，但肯定會是我最能有效發揮的位置。」

路透社報導，瑪琳．雷朋也引述過去幾任法國總統與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係，來為自己與蒲亭的關係辯護；她過去對蒲亭相對溫和的態度在俄羅斯入侵烏克蘭後，成為她的包袱。

她在專訪裡形容，蒲亭現在想把俄羅斯重建回過去蘇聯時代的榮光，還說若俄羅斯與中國長期結盟，不啻為自殺。

目前民調仍顯示馬克宏和瑪琳．雷朋是今年兩位最有可能進入第2輪決選者，而一般認為馬克宏最終還是會勝出。

俄烏戰爭爆發後，極右派的瑪琳．雷朋支持度由原來的16%爬升至約20%；她將政見聚焦於諸如生活費與通膨等內政議題。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110327

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