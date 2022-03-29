瑞士生物多樣性協議談判 未達共識

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）期盼減少甚至扭轉物種損失的生物多樣性協議談判，預定今天在瑞士落幕，預料各國將會同意於6月在肯亞舉行另一輪談判。

來自164國的大約1000名談判人員參與日內瓦會談，這 原本會是聯合國生物多樣性公約（U.N. Convention on Biological Diversity）締約方大會於中國昆明舉行前的最後一次談判。

在再度延期的昆明會議上，各國將通過保護約100萬個瀕臨滅絕動植物物種協議。

這份協議的架構有機會成為2015年巴黎氣候協定的生物多樣性版本，但運動倡導人士對於談判進展緩慢表示遺憾。文件顯示，各方預料今天會同意於6月底在肯亞舉行另一輪談判。

尚未正式通過的草案內文顯示，協議架構的21項目標有很大一部分被附上括號，代表尚未經過正式同意。

文件也顯示，在阻止與扭轉生物多樣性損失的主要任務上，與談各方無法決定要把目標設定在2030年，或是2050年。

一名基於保密而不願具名的與會代表說：「這非常令人洩氣。」

其他與會人士也表示，由於這是大會因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延期以來，時隔2年的首次面對面會議，因此在14天冗長會議期間，經常討論到隔天凌晨。

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不過，仍有一項尚未經過正式確認的正面成果，就是與會代表指稱，要在2030年前將全球30%陸地與海洋納入保護範圍的構想逐漸形成共識。一位會議共同主席告訴路透社，這是大會主席中國首次支持此目標。

然而，許多與談代表呼籲中國應該展現更大雄心，也有部分人士對於中國還不說清楚昆明大會的舉辦時間而感到沮喪。大會已因為疫情第4度延期。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110329