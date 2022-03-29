首爾男酒駕撞死台女 韓國法院重審維持8年徒刑定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣留學生曾以琳（左）2020年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，韓國法院29日重審維持與先前相同的8年有期徒刑。右為曾以琳父親曾慶暉。（曾慶暉提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）台灣留學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院以違憲為由發回重審，今天判決出爐，維持原判。曾以琳家屬的律師表示，「很高興最終還是實現了正義。」

首爾中央地方法院今天就此案進行重審，依特殊犯罪加重處罰的危險駕駛致死，以及違反道路交通法等罪名，判處53歲金姓肇事者8年有期徒刑，與一審、二審結果相同。

法院表示，酒駕不僅對駕駛本人、也對他人生命財產造成相當大的威脅，因此在裁量刑責時優先考量社會對這類行為求處重罰的共識；且此案肇事者不僅酒駕，還無視交通號誌，導致被害者喪生，是相當嚴重的罪行，「遵守交通號誌、走在斑馬線上的行人沒有任何責任」。

曾以琳2020年11月6日晚間11時40分左右，在首爾街頭過馬路時遭闖紅燈的酒駕車輛撞死，肇事的金姓司機當時血液中酒精濃度高達0.79%，且在速限50公里的路上以時速80.4公里高速行駛，造成憾事。

法院在一審及二審中，將特殊犯罪加重處罰及違反道路交通法罪名合併審理，判決金姓肇事者有罪，處8年有期徒刑。但韓國憲法法院去年底判決有關酒駕加重處罰的「尹昌浩法」違憲，最高法院因而將此案發回地院重審。

「尹昌浩法」起因於2018年一件酒駕事故，被害人在釜山海雲台遭酒駕車輛撞死後，家屬及社會輿論推動國會修法，強化酒駕認定標準並加重刑責；但韓國憲法法院去年認定，相關修法未考慮當次酒駕與上次犯行之間相隔時間，加重懲罰並不適當，因此認定「尹昌浩法」違憲。

這次判決引起韓國社會譁然，認為這次違憲判決給了酒駕者免死金牌，司法界也出現批判聲浪，認為憲法法院忽視酒駕被害人及家屬的痛苦，裁定結果也不符合人民對法律的期盼。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾以琳2020年不幸喪生後，親友在青瓦台國民請願平台多次發起連署，要求當局加重酒駕刑責，第一次連署在5天內就達到20萬人門檻，可見韓國民眾也對酒駕問題相當重視。

曾以琳的父母也以強硬態度拒絕肇事者家屬的求情，希望當局嚴加懲處，讓女兒不會白白犧牲，避免相同憾事再次發生。曾以琳家屬的代表律師在今天宣判後表示，家屬原本很擔心裁罰刑量會因重審減輕，「很高興最終還是實現了正義」。（編輯：周永捷）1110329