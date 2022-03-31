JR東日本為省錢撤車站時鐘 引發地方首長請願

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JR東日本公司為節省開銷，考量旅客可透過手機等掌握正確時間，去年11月後陸續撤除原本安裝在各車站內的時鐘。圖為去年5月山梨縣大月車站驗票閘門上方掛著時鐘。（圖取自維基共享資源；作者Mister0124，CC BY-SA 4.0）

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（中央社東京31日綜合外電報導）JR東日本公司為節省開銷，考量旅客可以透過手機等掌握正確時間，陸續撤除原本安裝在各車站內的時鐘，不過，部分地方首長及議會正副議長提出請願書，要求重新在車站安裝時鐘。

日本讀賣新聞報導，山梨縣大月市長小林信保、同縣上野原市長村上信行及這兩個市議會正副議長，30日拜訪JR東日本八王子支社，向支社長內田英志提出重新設置時鐘的請願書。

JR東日本公司已撤除大月市及上野原市等共計8個車站內的時鐘。請願書上指出，「設置顯示正確時間的時鐘，是鐵道業者的職責。」

雖然提出請願書的過程並未公開，但相關人士透露，八王子支社方面對未事前聯繫地方政府就撤除時鐘致歉，並說明重新設置有難度的一貫立場，表達將跟兩個市進行溝通，來檢討未來能做哪些措施。

JR東日本公司從2021年11月後，針對乘客數較少的車站開始撤除時鐘，目前計畫撤除時鐘的車站約500個，占轄下車站數約3成。

八王子支社表示，山梨縣內28個車站中，到今年3月23日止，已有22個車站時鐘被撤除。

內田日前曾舉行記者會表示，撤除時鐘的目的就是為節省開支，要再設置增加成本的時鐘有困難，但會來檢討撤除時鐘後能採取哪些措施。

富士新聞網日前報導，JR東日本公司曾說明，由於旅客大多已可以透過自己的智慧型手機等方式掌握正確時間，所以將撤除因老舊等需要更換的時鐘。

根據概算，在約500個車站內的時鐘都被撤除後，一年可以節省約3億日圓（約新台幣7020萬元）的設備維護等開銷。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110331