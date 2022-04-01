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美中情局長確診COVID-19 不久前曾跟拜登開會

2022/4/1 01:01
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據一份今天發布的聲明，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）確診COVID-19，出現輕微症狀，正居家辦公中。而他昨天上午才見過總統拜登。

美聯社報導，這份聲明指出，伯恩斯計劃若5天後篩檢呈陰性，就會回到辦公室。他已接種過完整劑量的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和追加劑。

伯恩斯上一次見拜登（Joe Biden）是在昨天上午，當時的會議除恪遵社交距離規範外，伯恩斯還戴了N-95口罩。中情局未說明會議屬性。

中情局表示，依照美國疾病管制暨預防中心（CDC）標準，拜登未被認定為伯恩斯的密切接觸者。

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近幾週陸續傳出有人見過拜登不久後就確診，包括白宮發言人莎琪（Jen Psaki）、副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）和愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）等。

拜登頻頻與確診者近距離接觸，也為鼓勵尚未完全接種的民眾施打疫苗，在美國食品暨藥物管理局（FDA）核准50歲以上或免疫不全者施打第4劑莫德納或BNT疫苗，或是打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾再追打一劑mRNA疫苗後，於昨天施打第4劑，這也是他的第2劑追加疫苗。（譯者：楊昭彥）1110401

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