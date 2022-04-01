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拜登釋儲油緩解民生壓力 稱蒲亭幕僚可能遭軟禁

2022/4/1 06:01（4/1 08:19 更新）
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美國國內燃料價格攀升，總統拜登已下令釋出戰略儲油。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國國內燃料價格攀升，總統拜登已下令釋出戰略儲油。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，美國國內燃料價格攀升，總統拜登已下令釋出戰略儲油。他今天形容這項空前舉措可「減輕痛苦」，另提到俄國總統蒲亭可能已把一些幕僚軟禁在家。

法新社報導，拜登（Joe Biden）下令每日對過熱的全球油市釋出戰略儲油100萬桶，為時6個月，希望藉此抑制席捲美國經濟的通膨浪潮。

拜登說，他將公布一項由兩部分組成的計畫，可藉此舒緩美國家庭當前的痛苦，並為美國真正且長久的能源自主奠定新基礎。

他同時警告，石油產業不該利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情或蒲亭的行動來自肥，卻犧牲美國家庭，應該把利潤投入生產和創新。

拜登也提到俄烏戰局。對於莫斯科宣稱減少在烏克蘭部分區域的軍事行動，他抱持「懷疑」態度。

記者問到，英美情報稱蒲亭（Vladimir Putin）的幕僚未提供他適當資訊，告訴他在烏克蘭的困境。拜登回答，蒲亭「似乎把自己隔離起來，且有一些跡象顯示，他已經開除一些幕僚，或是把他們軟禁在家」。

不過拜登也說，當中有很多臆測成分，他不想太過相信那種說法。（譯者：楊昭彥）1110401

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