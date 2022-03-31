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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

路透：美警告企業 卡巴斯基防毒軟體可能遭俄國利用

2022/3/31 22:50（4/1 07:28 更新）
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美國政府私下警告一些企業，莫斯科可能利用俄國資安公司卡巴斯基的軟體來造成傷害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國政府私下警告一些企業，莫斯科可能利用俄國資安公司卡巴斯基的軟體來造成傷害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）一名美國高階官員和2名知情人士告訴路透社，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國政府隔天便開始私下警告一些美國企業，莫斯科可能利用俄國資安公司卡巴斯基的軟體來造成傷害。

報導指出，這些機密簡報屬於華府涵蓋廣泛的預防性策略一環，目的是讓美國的水利、電信和能源等重大基礎設施供應商，提防遭到俄羅斯入侵攻擊。

美國總統拜登上週表示，對俄羅斯實施制裁可能產生後座力，包括導致網路通訊受影響；但白宮並未提供明確資訊。

這名美國高階官員指出，烏克蘭衝突使得卡巴斯基（Kaspersky）軟體的相關「風險估算改變，（風險）變得更高了」。

卡巴斯基是資安界最受歡迎的防毒軟體製造商之一，是由俄羅斯前情報員卡巴斯基（Eugene Kaspersky）創立，總部設在俄國首都莫斯科。

卡巴斯基的一名發言人透過聲明表示，美國政府聲稱卡巴斯基的軟體有危險並通知企業，卻「未提供我們機會直接對這類疑慮做出回應」，這可能令卡巴斯基的名譽「受到進一步傷害」。

美國高階官員指出，卡巴斯基在俄羅斯的員工可能會受到俄國執法當局或情治機構脅迫，而提供客戶電腦的資訊，或是協助設立遠端入侵客戶電腦的管道。

卡巴斯基在美國有一處辦公室，官方網站則列出與美國的微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）和國際商業機器公司（IBM）等科技業巨擘有合作關係。微軟拒絕對報導置評，英特爾和IBM則未回覆置評要求。

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）本月25日已將卡巴斯基加入一份通訊設備和服務供應商名單，名單上的企業被認為對美國國家安全構成威脅。

這並非華府首次聲稱卡巴斯基可能受到克里姆林宮影響。美國前總統川普的執政團隊曾經禁止卡巴斯基參與美國政府系統長達數月，並曾在2017和2018年警告數家企業勿使用卡巴斯基的軟體。

美國安全機關4年前也曾就川普禁令對企業進行一系列類似資安通報。一名知情人士表示，當年會議內容與新的簡報內容類似。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110331

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