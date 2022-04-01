烏克蘭危機正熾 英俄外長相繼訪印度

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（中央社新德里1日綜合外電報導）英國和俄羅斯外交部長這兩天先後抵達新德里與印度外長會談。儘管烏克蘭戰事和人道危機惡化，印度總理莫迪（Narendra Modi）仍尋求同時與俄國和西方國家維持關係。

美聯社報導，官員表示，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天會晤印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），商討加強國防關係的方式，似乎有意降低印度對俄國的戰略性依賴。

西方國家對於印度不願譴責俄國入侵烏克蘭的行為感到失望。印度這兩年和中國陷入邊境對峙，主要依賴俄羅斯提供軍需。

特拉斯表示，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的入侵行為提出異議並確保他在烏克蘭敗陣，對歐洲的自由和民主至關重要。

她在另一場會議上表示：「如果他能夠在入侵一個主權國家的行動中獲勝，將向其他侵略者傳達何種訊息？」

她說：「這場危機影響深遠。我們正見證全球糧食短缺、能源短缺和安全受到威脅。我認為這凸顯志同道合國家團結合作的必要性，我們必須與印度更密切合作，加強經濟、安全和國防關係。」

她也呼籲加強制裁，約束俄羅斯動用黃金儲備和石油及天然氣收入的能力，並表示下週的七大工業國集團（G7）會議將討論減少對俄國能源依賴的時間表。

特拉斯赴新德里前曾於聲明中強調：「在俄羅斯無端入侵烏克蘭的背景下，自由民主國家必須在國防、貿易和網路安全等領域更密切合作。」

印度和英國今年1月展開自由貿易協定談判，若談成，預計到了2030年，雙方目前的500億美元雙邊貿易額將翻倍。

蘇杰生在接待特拉斯後推文說：「正攜手合作實現2030藍圖。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在蘇杰生和特拉斯會面數小時後抵達新德里，預定今天與蘇杰生舉行會談，試圖防止印度與俄羅斯的軍事和貿易關係受到烏克蘭危機波及。

日本首相岸田文雄3月19日曾訪問印度；幾天後，中國外交部長王毅於24日抵達印度。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月30日與蘇杰生通話，討論烏克蘭人道危機惡化一事。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，他們也論及兩國致力促進印太地區自由、開放、安全和繁榮。

美國大使館表示，美國負責國際經濟事務的副國安顧問辛赫（Daleep Singh）本週訪問新德里商討深化合作，以促進經濟成長和自由開放的印太地區。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110401