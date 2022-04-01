巴斯夫：俄若斷供天然氣 德將陷二戰後最大危機

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（中央社記者林育立柏林1日專電）德國化工巨擘巴斯夫（BASF）警告，如果中斷俄國天然氣的供應，德國可能陷入二戰以來最嚴重的經濟危機。

巴斯夫是歐洲最大的化工集團。旗下子公司Wintershall Dea在俄國開採天然氣，並參與北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）的興建，與俄國能源業維持數十年的關係。

巴斯夫執行長薄睦樂（Martin Brudermüller）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，如果停止從俄羅斯進口天然氣，將導致企業破產和大量的失業人口，「德國經濟將陷入二戰以來最嚴重的危機」。

薄睦樂說，化工業的生產需要天然氣，產品涵蓋生活各領域。停止進口俄國天然氣能否阻止戰爭很難說，但總不能眼睜睜看著好不容易建立起來的經濟被摧毀。

他坦承，俄軍侵略烏克蘭後，與俄國的能源夥伴關係不可能再維繫下去，但向俄國買天然氣是業界和政府數十年來努力的成果，確保歐洲的財富和競爭力，不可能一下子改變。

透過增加液化天然氣進口等方式，薄睦樂預期，最快4到5年後，德國才能完全擺脫對俄國天然氣的依賴。

為阻止俄羅斯侵略烏克蘭，歐洲各國和輿論要求德國停止從俄國進口天然氣，讓德國政府受到龐大的壓力。

德國使用的天然氣有高達55%來自俄羅斯。為防止俄國突然中斷天然氣供應，德國在3月30日啟動天然氣預警機制，如果供應真的吃緊，將首先限制工業大戶的用量。（編輯：馮昭）1110401