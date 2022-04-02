美實驗室協助下載 東航失事客機座艙記錄器數據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，他們正在華府的實驗室協助中方調查人員下載中國東方航空MU5735航班失事客機的座艙通話記錄器數據。

NTSB告訴路透社，現正在華府實驗室協助中國民用航空局下載中國南航MU5735航班客機的座艙通話記錄器。

在中美因其他問題而立場相左的情況下，中方決定將客機失事原因的重大證據送交美方以獲得協助，顯示此次空難調查工作的迫切性。

座艙通話記錄器也許可為調查人員提供航班上3名機師的詳細對話內容。

今天稍早，美國國家運輸安全委員會表示，一個由3名調查人員組成的小組已動身前往中國協助墜機調查。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

NTSB發言人表示，美方這個小組是搭乘商業航班前往中國。目前還不清楚，他們是否會前往墜機現場，同時將在中國停留多久，但可能會是數週時間。波音公司（Boeing）的人員也正前往中國協助調查。

中國東方航空MU5735航班3月21日墜毀廣西，機上123名乘客和9名機組人員全部罹難。據中國都市快報引述多個航空媒體微博報導，失事的是波音737-800NG型客機，編號B1791，機齡只有6.8年。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110402