達美班機擋風玻璃半空中破裂 FAA追查原因

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）達美航空（Delta Air Lines）日前一架班機在飛行途中發生駕駛艙擋風玻璃破裂情況，美國聯邦航空總署（FAA）今天表示將展開調查，追究出了什麼問題。

路透社報導，美國聯邦航空總署發言人聲明表示，上月31日，達美一架從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往華盛頓特區的波音757型飛機，因「擋風玻璃破裂」促使機組人員宣布緊急情況，並於上午11時35分左右緊急降落科羅拉多州丹佛（Denver）機場，所幸一切平安。

達美航空發言人發布聲明說「飛行途中出現維護問題」，但沒有進一步說明。

達美航空發言人說：「為求謹慎起見，機組人員決定轉飛丹佛，並且如常降落；我們工作人員迅速為機上乘客安排轉乘另一架班機；對於旅客的行程計畫受到耽擱，及所造成的不便，我們誠摯道歉。」

一名自稱是這架班機乘客的民眾在社群平台推特（Twitter）上傳的照片顯示，飛機擋風玻璃有著如蜘蛛網般的裂紋，但並未脫落。

根據鹽湖城新聞台KUTV報導，機上有198人，乘客在丹佛改搭其他班機前往華府雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）。

乘客萊特（Rachel Wright）告訴KUTV說，起飛約90分鐘後，機組人員透過擴音器廣播說，由於擋風玻璃碎裂，他們10分鐘後將在丹佛降落。

「我以為自己聽錯了，但實際上我沒聽錯。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110403