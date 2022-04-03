美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

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根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年4月3日

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（中央社記者周世惠舊金山2日專電）根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的12個月，舊金山灣區房市需求強勁，購屋者加價競標，甚至加到比原價高出100萬美元成交。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多來，從去年開始，美國除了車市出現新車二手車齊飆漲的現象外，房市也發燒。

舊金山灣區有9個郡，典型獨門獨院的房子，賣價幾乎比屋主原開價再追加6%的價位成交。根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）追蹤自1995年的數字至今，從未這麼高。以去年底來說，這類房型均價是125萬美元（約新台幣3585萬元）。

某些特定地點搶標的情形更厲害，舊金山市區房子平均成交價比開價高出21%，矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara）最後的平均成交價比開價高17%。而且房子幾乎在上市7天之內就成交，這也創下加州房仲協會統計「史上賣房最快速的紀錄」。

來自台灣、在加州帕羅奧圖（Palo Alto）擔任房地產經紀人15年的江宜芳（Emily Chiang）告訴中央社記者，舊金山灣區以矽谷為主的科技工作機會多、未來性看好，買房的需求依舊很大。

以去年帕羅奧圖某間上市開賣的房屋為例，土地面積6000平方呎（約169坪）、建坪1700平方呎（約48坪），賣方開價245萬美元，最後成交價370萬美元（約新台幣1億元）。

「加價100萬美元」（約新台幣2868萬）以上才能買房的現象，江宜芳解讀為房市的「釣魚策略」，賣方開出比市場行情低的價格，讓更多人出價競標、衝高價錢，最後房子的成交價仍會反映市場行情。

「矽谷3房、一廁獨棟屋老房子，如果定價低於市場價20萬美元以上，很可能會有30多個人有興趣」，她提醒來自海外的買家、或口袋很深卻不了解加州房市的人要做好功課。

江宜芳告訴記者，尤其一些老舊的房子經過裝潢整理後，擺上漂亮的傢俱、賣相變得很好，吸引首購的年輕家庭或單身上班族，「直接入住、不必再花時間心力改裝房子」。

近日她觀察到一個有趣的特殊現象，她代售搜尋引擎龍頭谷歌（Google）總部山景市（Mountain View）附近一間聯排式住宅（town house），來看房的大多是首次購屋者，有6到7成的潛在買家是中國背景的年輕單身女性，她們在美國出生或來美念大學，到矽谷科技業工作，部分由父母陪同看屋。這和過去以男性工程師立業成家之後買房的市場狀況大不相同。

正當千禧世代在找首購屋，許多擔心美國的房貸利率會因為通膨因素提高，再加上美股震盪、把錢拿出來換成房地產的人增多，但是房源並沒有那麼多。

加價競爭讓許多需要房子的人感到挫折。加州房仲協會資料顯示，今年1月市場上的房源比兩年前同期少了4成。美國房價爬得比人們的平均收入快，去年年底時舊金山灣區僅有不到1/4的家庭有能力負擔購房的資金，買得起房子的人幾乎只有2012年同期的一半。

江宜芳進一步說明，2000年舊金山灣區買房一樣需要競標搶購，然而多數購屋者還能以貸款買房；2007年時，亞洲的資金進到美國，當時流行「全現金」購屋。

她觀察，這兩年，買不買得到矽谷的房子，取決於是否有充裕的現金、高自備款，外加「快速決定」的魄力，不然在這波買房的起點可能就出局了。（編輯：郭中翰）1110403

調查發現，美國加州房價的漲幅超過薪水，2021年底買得起房子的人幾乎只有2012年同期的一半。（江宜芳提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年4月3日