阿富汗頒布政令 禁種罌粟及交易毒品

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（中央社記者林行健新德里4日專電）阿富汗最高領袖艾昆薩達最近頒布政令，嚴禁種植罌粟及交易各類毒品，希望扭轉阿富汗的國際形象。

阿富汗伊斯蘭大公國發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨天在推特貼出艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的政令，稱全國各地今起嚴禁種植罌粟，違者將依伊斯蘭教法處置，且作物將被立即摧毀。

罌粟是生產鴉片的主要原料，它經過提煉後成為多種鎮靜劑的來源。

根據外電報導，塔利班（Taliban）1996年首次執政後雖曾禁止種植罌粟，但在遭美國揮師推翻後的近20年叛亂期間，卻是靠著向這些毒品徵收重稅，累積對抗美軍的籌碼。

聯合國毒品暨犯罪辦公室資料顯示，阿富汗的鴉片輸出高居全球之冠，占世界供應超過8成；聯合國報告也顯示，阿富汗的罌粟栽種面積在2020年時估計達22萬4000公頃。

除禁種罌粟之外，政令並稱，所有種類的迷幻藥物，包括酒精、海洛英、外界所稱的Tablet K、大麻脂等，也都禁止使用、運輸、交易及進出口。

另方面，阿富汗廣電媒體「黎明新聞」（Tolo News）報導，副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi）請求國際社會協助阿富汗醫治吸毒者，並為罌粟農尋找替代性的生計。（編輯：韋樞）1110404