疫情下收入減少 胡志明市Q1約400醫護辭職

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南民眾在COVID-19疫情期間盡量避免前往醫院看病，醫療機構收入減少。胡志明市今年第一季大約有400名醫護人員辭職，原因在於工作環境不佳與低薪。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市衛生局表示，2021年前10個月，共計有968名醫護人員辭職，而2020年同期有597人辭職。

胡志明市衛生局指出，今年第一季胡志明市有約400名醫護人員辭職。目前醫療站也有醫師與護理師的離職潮。

胡志明市衛生局辦公室副主任黎善瓊如（Le Thien Quynh Nhu）表示，醫院與衛生單位每年都會有人辭職，原因不乏是通勤時間長、收入低、工作環境不佳等。

黎善瓊如指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致醫院與衛生機構的收入下滑，醫護人員離職在所難免。

她說，胡志明市本周將通過一些醫護人員的支持政策。

報導表示，胡志明市的醫護人員比例全國最低，每1萬人只有2.31名醫護人員，全國平均則是每1萬人有7名醫護人員。

同奈報（Bao Dong Nai）報導，統一綜合醫院院長范文勇（Pham Van Dung）表示，過去一年同奈省政府實施社交距離措施，到院看診和治療的患者人數遠低於COVID-19疫情爆發前，大概只剩原來的4至5成。

報導表示，統一綜合醫院目前的患者都是在治療COVID-19，院方的收入並不多。收入減少導致醫院的員工、醫護人員和醫師的額外收入也減少。

越南網（Vietnam net）報導，麻醉師阿萍（化名）3月剛辭職。她說，早就打算辭職，但是由於COVID-19疫情爆發，才想說留下來和同事一起打拚。

阿萍表示，先前任職的守德（Thu Duc）醫院收入大幅下滑，以她個人而言，大概減少4成。「收入低不是唯一的原因，我想換更適合自己的環境，不再因為夜班或工作壓力而吃苦。」（編輯：黃自強）1110405