更多編輯台推薦新聞：
報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立陶宛開第一槍 波海三國相繼關閉俄羅斯領事館
首頁 / 國際

布林肯：布查屠殺非隨機 是俄軍刻意發動暴行

2022/4/5 23:55（4/6 00:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，烏克蘭首都基輔郊區市鎮布查發現的屠殺，並非俄羅斯一個失控軍事單位的隨機行動，而是包括在莫斯科刻意發動俄軍在烏克蘭犯下殘暴行為。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）並未為自己的說法提供證據。不過，他在啟程前往比利時布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議前，對記者表示，華府支持烏克蘭對布查（Bucha）發生的事展開調查。

布林肯說：「我們在布查所見，並非一個失控小隊的隨機行為。這是刻意鼓勵去殺害、折磨和性侵，去犯下殘暴行為。那些報導再可信不過。證據就在那裡，全世界都看得見。」

俄羅斯聲稱，自2月24日對烏克蘭發動的攻擊是一場「特殊軍事行動」，目的為了將這個鄰國去軍事化及「去納粹化」。莫斯科否認鎖定平民攻擊，並指殘殺事件是西方為了破壞俄軍信譽的「醜惡捏造行為」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

從布查流出的可怕景象，包括一處亂葬崗和一些四肢被綑綁並遭近距離開槍擊斃的遺體。這些畫面引發外界要求對俄羅斯採取更嚴厲的行動，以及進行國際調查。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，至少有300位平民在布查遭到殺害，且其他地方很可能還會發現更多死者。（譯者：張正芊）1110405

延伸閱讀
布林肯：可信通報顯示俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民[影]布林肯：化解烏克蘭緊張局勢 關鍵在俄羅斯[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族