北京：布查慘案須查清 人道主義問題不應政治化

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（中央社記者張淑伶北京6日電）針對烏克蘭布查鎮平民屠殺事件，中國外交部發言人趙立堅今天說，相關報導令人十分不安，真相和原委必須查清，但他強調「人道主義問題不應被政治化」，任何指控都應基於事實。

烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在郊外的布查鎮（Bucha）屠殺逾300位平民，涉嫌「種族滅絕」。事件引發國際社會震驚，西方國家將發起新一輪對俄制裁，歐洲多國也驅逐俄國外交官。俄羅斯則堅稱俄軍並未犯下暴行。

北京日報APP（應用程式）報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上，針對相關提問表示，中方重視烏克蘭人道局勢問題，對平民受到傷害極為關注。

他說，有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的真相和原委必須查清。人道主義問題不應被政治化，任何指控都應當基於事實。調查結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

他說，中方支持一切有利於緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措，願繼續同國際社會一道努力，避免平民受到任何傷害。

趙立堅的說法與中國常駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會會議的表態一致。

中國至今未將俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動稱為「入侵」，也並未譴責俄羅斯，更未加入對俄國制裁。中國強調勸和促談，並表示尊重烏克蘭的主權和安全，維持表面上中立。（編輯：李雅雯）1110406