烏克蘭危機促土美靠攏 外長5月會談3年來首見

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡8日專電）土耳其外長卡夫索格魯說，美國務卿布林肯邀他5月訪美。安卡拉斡旋俄羅斯、烏克蘭停火之際，土、美日前啟動「戰略機制」盼化解分歧，這將是兩國外長3年來首度會談。

路透社及親政府的土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）於北大西洋公約組織（NATO）外長會議後表示，布林肯（Antony Blinken）邀他赴華府會談。

「為了舉行外長級會議，布林肯邀請我5月18日赴華府，我們將在那次會議上對此進行評估。」卡夫索格魯說，對美F-16採購案的討論進展順利。他也歡迎美國政府致函國會表達出售土耳其F-16符合美國及北約利益。

他表示，美國總統拜登向土耳其提議建立「戰略機制」，以解決現存問題。土耳其副外長約那（Sedat Onal）與美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）4日已在土國首都安卡拉會晤，推動相關進程，「我們希望這項機制以目標為導向，並饒富成效」。

但卡夫索格魯指出，美國及土耳其可能不會在所有問題上達成一致立場。他說：「還有一些問題讓我們感到不安，尤其是美國仍在敘利亞協助『人民保衛軍』，為其提供訓練及武器。對我們而言這是國安問題。」

約那與盧嵐會談後，土耳其外交部、美國國務院4日在聯合聲明中指出，已經啟動「美國—土耳其戰略機制」（U.S.-Turkey Strategic Mechanism ），就包括反恐、經濟和國防合作等具有共同利益的主題，以及在區域和全球上具有共同利益的關鍵領域進行檢討。

盧嵐於會談後告訴土耳其NTV電視台：「雙邊關係出現了一股新活力。」她說，新機制讓美、土官員可以商討從貿易到人權、到公民社會在內的所有議題，探討面向也包括從敘利亞到烏克蘭等區域問題。

一般認為，為了解決兩國間懸而未決問題，「美國—土耳其戰略機制」提供不同層級官員進行磋商，以深化合作的綜合性平台。分析指出，俄羅斯侵略烏克蘭加速了有關進程。

北約成員土耳其與俄、烏交好，自開戰以來即積極斡旋交戰方停火，俄、烏外長目前唯一會談和兩國最新一輪談判，都在土耳其進行。

盧嵐告訴「自由日報」（Hurriyet Daily News）：「我會說土耳其發揮了絕對關鍵性作用，從一開始就堅定捍衛烏克蘭主權和領土完整。」

安卡拉、華府間諸多分歧包括土耳其採購俄製S-400防空飛彈系統、華府與敘利亞的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）合作、葛蘭恐怖組織（FETO）領導人葛蘭（Fethullah Gulen）流亡美國等。

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另外，兩國在利比亞、東地中海、人權等政策上也存在分歧。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）甚至認為美國總統拜登與安卡拉缺乏互動是種冒犯。

約那與盧嵐會談後，美國商務部副部長拉哥（Marisa Lago）緊接著於5、6日訪安卡拉推動經貿合作。兩國今年稍晚也可望在「戰略機制」架構下進行部長級會談。（編輯：高照芬）1110408