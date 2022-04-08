聯大表決人權理事會將俄停權 星馬棄權：應先調查

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）聯合國大會昨天表決通過，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會會員資格；不過，包括新加坡、馬來西亞等50多國棄權。星、馬兩國認為，應先等針對俄國侵犯人權行為的獨立調查結果出爐。

根據聯合國官網，聯大193個會員國中，93國投下贊成票，24國反對，58國棄權，棄權不計後有2/3多數贊成通過決議。

投下反對票者包括俄羅斯、中國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞和越南等。棄權者包括印度、巴西、南非、墨西哥、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、科威特、伊拉克、巴基斯坦、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼和柬埔寨等。

對此，新加坡外交部一名發言人今天回應媒體詢問時表示，新加坡棄權的原因是仍在等待國際調查委員會針對在俄羅斯侵略烏克蘭背景下，所有侵犯人權及違反國際人道法指控的獨立調查結果出爐。

俄羅斯2月24日開始攻打烏克蘭後，聯合國人權理事會3月4日通過一項決議，成立獨立的國際調查委員會，在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，調查所有涉嫌侵犯人權及違反國際人道法的行為與相關罪行。

這名發言人表示，新加坡當時是這項決議的支持者之一。星國對基輔市郊布查鎮（Bucha）及其他烏克蘭城鎮出現大量平民傷亡的消息「深感關切」。

發言人說，「我們強烈譴責任何違反人權及國際人道法的行為，也必須為此究責」，新加坡也呼籲各方與委員會合作，以利調查進行，並重申對烏克蘭主權、政治獨立及領土完整的全力支持。

另外，馬來西亞也基於類似理由而選擇棄權。

馬國外交部透過新聞稿表示，必須給予國際調查委員會時間進行調查並提出調查結果，以確認衝突地區發生任何侵犯人權行為的指控。馬來西亞持續密切關注烏克蘭情勢發展，包括人權及人道情況。（編輯：黃自強）1110408