日菲首開2加2會談 強化防衛合作抗中

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本與菲律賓今天在日本東京舉行首次外交及國防部長會議的「2加2會談」，考量到強化發展海洋的中國，日菲確認將加強彼此防衛合作。

日本經濟新聞報導，日本今天由外務大臣林芳正與防衛大臣岸信夫與會；菲律賓方面由外長陸辛（Teodoro Locsin）及國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）出席。

面對中國發展海洋及俄羅斯入侵烏克蘭，日菲雙方確認「反對武力片面改變現狀」。

日菲政府在彙整的聯合聲明中載明「侵略對亞洲也造成影響，要求部隊從烏克蘭領土撤出」、「對核武與化武可能被使用表明深切憂慮」等，不過聯合聲明中的文字並未點名俄羅斯。

菲律賓是繼印尼後，第2個跟日本開設「2加2會談」的東南亞國家協會（ASEAN）成員國。

林芳正在會中列舉烏克蘭遭入侵及中國的威迫行動等為例，說明「國際秩序正面臨許多挑戰」；岸信夫說，將持續關注俄烏戰事會對印度太平洋地區安全環境帶來何種變化。

陸辛說，地區安保狀況更加複雜，日菲關係是穩定的基礎；羅倫沙納說，確信對日菲共同安保課題的因應能力將更為擴大。

日菲雙方也基於中國霸權主義動向交換意見。菲律賓與中國就南海的南沙群島主權持續對立。

讀賣新聞報導，這場會談在東京都麻布台的外務省飯倉公館舉行，對開始檢討簽署對雙方部隊往來更為平順的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）及「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross Servicing Agreement, ACSA）達成共識。

朝日電視台報導，林芳正說日本與菲律賓是共享基本價值與戰略利益的戰略性夥伴，彼此合作越來越顯重要。

為牽制在南海等地強化軍事活動的中國，日本倡議與美國一起實現「自由且開放的印太」；日本這次和菲律賓推動安全保障合作，主要考量是希望針對中國強化合作。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110409