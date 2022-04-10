COVID-19全球最新情報 4/10

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台灣本土疫情持續延燒，9日再新增442例個案，中央持續呼籲民眾落實防疫並儘速完成完整的疫苗接種。台北車站接種站9日下午人潮眾多，排隊者大排長龍，人人臉上皆是口罩戴好戴滿。中央社記者張皓安攝 111年4月9日

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（中央社台北10日電）台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，新增確診再創今年單日新高；中國上海疫情不止，本土病例數字居高不下；日本第7波疫情可能即將到來，甚至沖繩縣已率先進入第7波疫情。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，9日國內新增578例，其中442例為本土病例，再創今年單日新高，甚至新增1名死亡病例；另外，境外移入新增136例。

其中1名90多歲患慢性病女性長者染疫死亡，至今未打過COVID-19疫苗，是國內相隔近2個月再現死亡個案。

國內COVID-19疫情延燒，總統蔡英文因被匡列居家隔離，曾接觸總統官員暫毋須匡列，指揮中心重申，假設蔡總統居隔期間採檢陽性，才會啟動匡列此案「接觸者的接觸者」。

行政院長蘇貞昌解除自我健康監測，他9日出席活動表示，指揮中心已明白宣布，他的健康狀況也很好，盼大家遵守防疫規範，趕快打疫苗，雖然確診者有增加，但多是無症狀或輕症。

近日本土案例增加，教育部9日發布最新統計，全國累積有15縣市、201校全校停課或部分班級停課，比昨天多20校。

● 中國

中國大陸這波本土疫情持續，官方9日通報，新增1334例本土確診，另有2萬3737例本土無症狀，其中上海的本土確診加無症狀感染逾2.3萬例。

上海的本土疫情仍在上升期，根據通報，8日新增本土確診病例1015例和無症狀感染者2萬2609例，總計達2萬3624例。上海9日將再進行新一輪抗原篩檢。

由於疫情不止，本土病例數字居高不下，加上密切接觸者及次密切接觸者累計近30萬人，使上海醫療及隔離設施面臨龐大壓力，至今已有1.2萬名密接及次密接者需轉到浙江省隔離。

上海解封露出一絲曙光。上海市副市長宗明9日說，上海擬再進行一輪全員核酸檢測，根據檢測結果分三區實施分級差異化防控。風險最低的防範區，民眾可以在行政區域內適當活動。

● 香港

香港9日新增2535例確診，當中1638例屬於抗原檢測（快篩）呈陽性病例。香港政府8日起一連3天推行全民自願快篩，9日新增快篩呈陽性病例較昨天多373例。

8日快篩呈陽性病例中，有6至7成是無症狀，顯示市民響應沒有症狀下做快篩。雖然快篩呈陽性病例增加，但非指數式上升。

另外，香港再多62名確診者死亡，年齡介於58至107歲，病死率為0.72%。

香港自1月初爆發第5波疫情，至今累計有117萬5000多例確診，當中有超過43萬例是快篩呈陽性病例，有超過73萬例是核酸檢測確診。累計死亡人數增至8492人，整體死亡率為0.72%。

● 日本

日本COVID-19疫情有復燃跡象，第7波疫情可能即將到來，甚至沖繩縣已率先進入第7波疫情，日本政府盼透過為年輕人接種疫苗等做法，在防疫與經濟社會活動之間求取平衡。

日本放送協會（NHK）報導，東京都9日新增8102例確診病例，較上週六增加707例，另新增6例死亡病例。東京都重症患者較8日減少1人，總數29人。

琉球新報報導，沖繩縣9日新增1524例確診病例，較上週六增加351例，是繼1月15日以來單日新增再超過1500例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增542.04例確診病例，連續15天居日本各地之冠；東京都以376.81例次之、福岡縣以316.13例排名第3。

● 沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯9日表示，今年的朝覲將允許來自國內外的100萬名穆斯林參與。疫情爆發以來，沙國連續2年限縮年度朝覲活動的規模，現在迎來大規模開放。

沙國政府9日發布聲明指出，沙國朝覲部「授權100萬名朝聖者，不論海內外，參加（今年的）朝覲活動」。

但聲明也指出，參加者年齡必須未滿65歲，且完整接種疫苗。來自海外的穆斯林則必須申請朝覲簽證，今年需要繳交72小時內的PCR檢測陰性證明。（編輯：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1110410