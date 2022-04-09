日本各地COVID-19疫情復燃 沖繩率先進入第7波

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日本COVID-19疫情有復燃跡象，日本政府盼透過為年輕人接種疫苗等做法，在防疫與經濟社會活動之間求取平衡。圖為9日東京民眾接種疫苗。（共同社）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本COVID-19疫情有復燃跡象，第7波疫情可能即將到來，甚至沖繩縣已率先進入第7波疫情，日本政府盼透過為年輕人接種疫苗等做法，在防疫與經濟社會活動之間求取平衡。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8102例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週六增加707例，另新增6例死亡病例。東京都重症患者較8日減少1人，總數29人。

大阪府今天新增4200例確診病例，較上週六增加530多例，至今累計病例數82萬9168例，包括4806例死亡病例。

長野縣今天新增740例確診病例，創當地單日新增新高紀錄，至今累計病例數4萬9434例。

北海道今天新增2274例確診病例，連續4天單日新增逾2000例，至今累計病例數24萬1254例，包括1947例死亡病例。

時事通信社報導，日本境內新增確診病例再度轉為增加傾向，有防疫專家認為「是第7波疫情的開端」，日本政府正推動這波染疫激增的年輕族群接種疫苗，並透過採取高齡者設施內易於接受醫師治療的對策、避免發生醫療崩潰，繼續維持社會與經濟活動。

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎8日對疫情可能反彈表達警戒說，從整體來看，新增確診病例增加已持續一週以上，有必要注意病毒株被置換為Omicron變異株亞變種BA.2。

日本各地從3月22日起恢復無防疫限制的正常生活，但不到一個月就出現確診數逐漸反彈，連沖繩縣知事玉城鄧尼都認為沖繩縣已進入第7波疫情。

疫情反彈主因之一是BA.2。相關人士表示，日本政府內部主要看法為「無法避免某種程度的感染增加」，基於Omicron變異株特性是輕症患者多，日本防疫對策主要著眼點在於如何壓低新增確診病例，逐漸尋求與經濟活動間的平衡。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1524例確診病例，較上週六增加351例，是繼1月15日以來單日新增再超過1500例。

沖繩縣單日新增確診病例已連續18天高於上週同日，至今累計病例數13萬3040例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增542.04例確診病例，連續15天居日本各地之冠；東京都以376.81例次之、福岡縣以316.13例排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110409

▼日本每百萬人新增確診數與死亡人數

