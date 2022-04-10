菲律賓總統大選海外投票開跑 居住台灣選民增75%

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）菲律賓總統大選倒數29天，海外不在籍投票今天開跑。菲律賓選舉委員會統計，今年大選有7萬2779名居住台灣的海外公民完成選民登記，較2019年期中選舉大幅增加75.54%。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次。

根據菲律賓選委會資料，本屆選舉有6574萬5529名菲國民眾完成選民登記，創下新高。其中169萬7215人居住海外，今天起展開海外不在籍投票。

菲律賓有大量海外勞工在中東國家工作。選委會數據顯示，居住在中東和非洲的菲律賓海外選民達78萬6997人，數量最多；其次是亞太地區，有45萬282人完成選民登記；居住在美洲和歐洲的菲國選民分別為30萬6445人和15萬3491人。

與2019年期中選舉相較，菲國海外選民人數減少約7%；除亞太地區人數成長12.18%外，其他地區選民人數都下滑。全球各國中，居住在台灣並登記成為選民的菲律賓海外選民增幅最大，達75.54%。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，菲律賓整體海外勞工人數下滑。根據中華民國勞動部數據，截至今年2月底，14萬405名菲律賓勞工在台灣工作，少於2019年底的15萬7487人。但居住台灣並登記成為選民的菲國公民人數卻從2019年的4萬1460人增加到今年的7萬2779人。

其他菲律賓選民明顯增加的國家依序是紐西蘭和澳洲，分別增加48.02%和36.46%。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）3月中旬調查顯示，總統候選人中，支持度居冠的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）與現任副總統羅貝多（Leni Robredo）差距縮小，但小馬可仕仍以56%支持率遙遙領先羅貝多的24%。（編輯：韋樞）1110410