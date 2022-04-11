更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 國際

印度纜車相撞 至少1死數十人受困

2022/4/11 17:57（4/11 21:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里11日專電）號稱印度最高纜車系統昨天發生纜車相撞意外，據報造成1人死亡，約60人受困半空中，直至今天下午僅15人脫困。

事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）狄奧格哈爾縣（Deoghar）的崔古特山丘（Trikut hill），兩輛纜車昨天下午4時30分左右在半空中相撞，導致估計60人受困。

狄奧格哈爾縣縣長巴詹特里（Manjunath Bhajantri）今天在推特發文說，印度國家災害應變部隊（NDRF）、印度空軍及其他救災單位昨天接獲通報後立即展開救援行動。

受到地形限制，救援進度緩慢。根據巴詹特里今天下午1時17分（台北時間下午3時47分）左右的推文，僅有15名受困者獲救，意即其餘乘客已受困近21小時。

救災單位尚未公布傷亡數字，但印度國際亞洲新聞社（ANI）稱，獲救者當中有1名婦女已因傷重死亡。

另方面，印度NDTV電視台報導，纜車操作人員在事發後逃逸。

一名男性獲救者在電視訪問中說，他因擔心纜車線斷裂而徹夜未眠，今天被綁在椅子上，由空軍直升機救離纜車。

根據加爾克漢德省觀光廳資料，崔古特纜車是印度最高的纜車系統，架設於海拔392公尺的山丘上，全線長度766公尺。（編輯：林憬屏）1110411

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載